印度发生大面积停电 逾3亿人受影响

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透新德里7月30日电（记者 Annie Banerji）---印度德里及北部多数地区周一发生大面积停电，逾3亿人受到影响，这是该国十多年来最严重的停电事故之一。
凌晨两点左右，德里和七个邦的电力供应中断，到早高峰时段电力仍未恢复，令首都的工人们夜间感到无比闷热，早上地铁停运，造成大量乘客滞留。
印度多数地区经常停电，主要城市也不例外。停电导致红绿灯不工作，德里本就繁忙的道路变得混乱不堪。
“我上班迟到了45分钟。先是凌晨两点停电，然後又停水没法洗澡，随後遇到交通堵塞半小时，眼下地铁又晚点了13分钟，”32岁的Keshav Shah说道。Shah在离首都30公里开外的一家跨国软件公司上班。
当局将恢复医院和运输系统的电力供应作为优先任务。上午时分，德里和北方邦（Uttar Pradesh）部分地区电力恢复。
德里国际机场的官员称，机场航班没有受到影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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