印度大面积停电暴露基础设施缺陷

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透新德里7月31日电---印度周二连续第二天大面积停电，数亿人受到影响，堪称全世界最严重的停电事故之一。许多矿工被困、火车旅客滞留，医院一片黑暗。
此次停电覆盖新德里在内的北部和东部许多地区，停电地区人口占全国人口一半。
印度电网公司董事长R. N. Nayak周二说：“我们甚至还没搞清楚昨天停电的原因，今天电网又出问题了。”
总理辛格曾承诺要加快电力和其他基础设施项目建设，并推行自由市场改革，但被外界抨击为步伐迟缓。
到周二傍晚，新德里和北部不少地区恢复供电，但一名高官称，北方邦的农村地区电力才恢复了三分之一，该邦人口超过巴西全国人口数量。
如此大面积停电是历史上最严重的停电事故之一，损害了印度在世界舞台的形象。
19岁的汇丰实习生Unnayan Amitabh说：“这当然丢脸了。电力是非常基本的设施，这种情况不应该发生。他们嘴里说要进行重大改革，可是连这麽基本的电力供应都做不好。”Amitabh无奈之下放弃地铁，改搭机动三轮回家。
印度电力部长Sushilkumar Shinde将此次事故归咎於一些邦超额用电，以致电网超负荷，但北方邦能源负责人则将事故归咎於输电线路陈旧过时。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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