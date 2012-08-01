印度大面积停电暴露基础设施缺陷

7月31日，在印度加尔各答，旅客聚集在火车站，坐在铁轨上等待恢复电力供应。摄影： REUTERS/Rupak De Chowdhuri

路透新德里7月31日电---印度周二连续第二天大面积停电，数亿人受到影响，堪称全世界最严重的停电事故之一。许多矿工被困、火车旅客滞留，医院一片黑暗。

此次停电覆盖新德里在内的北部和东部许多地区，停电地区人口占全国人口一半。

印度电网公司董事长R. N. Nayak周二说：“我们甚至还没搞清楚昨天停电的原因，今天电网又出问题了。”

总理辛格曾承诺要加快电力和其他基础设施项目建设，并推行自由市场改革，但被外界抨击为步伐迟缓。

到周二傍晚，新德里和北部不少地区恢复供电，但一名高官称，北方邦的农村地区电力才恢复了三分之一，该邦人口超过巴西全国人口数量。

如此大面积停电是历史上最严重的停电事故之一，损害了印度在世界舞台的形象。

19岁的汇丰实习生Unnayan Amitabh说：“这当然丢脸了。电力是非常基本的设施，这种情况不应该发生。他们嘴里说要进行重大改革，可是连这麽基本的电力供应都做不好。”Amitabh无奈之下放弃地铁，改搭机动三轮回家。

印度电力部长Sushilkumar Shinde将此次事故归咎於一些邦超额用电，以致电网超负荷，但北方邦能源负责人则将事故归咎於输电线路陈旧过时。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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