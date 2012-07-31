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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 10:41 BJT

印度发生大面积停电 逾3亿人受影响

周一凌晨两点左右，印度德里及北部多数地区发生大面积停电，逾3亿人受到影响，这是该国十多年来最严重的停电事故之一。当局将恢复医院和运输系统的电力供应作为优先任务。当日上午，德里和北方邦部分地区电力恢复。

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