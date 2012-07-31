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时事要闻 | 2012年 7月 31日 星期二 17:54 BJT

印度大范围停电进入第二天 更多地区受影响

路透新德里7月31日电---印度大范围停电周二进入第二天，北部和东部地区数亿人口受到影响，首都德里和加尔各答等一些大城市也在其中。

印度政府称，该国北部、东部及东北地区停电，范围较周一扩大。

德里地铁系统停运，写字楼在经历12小时停电後靠备用发电机供电。停电导致首都交通混乱不堪，凸显该国捉襟见肘的基础设施严重影响其经济。

印度中央电力管理局（Central Electricity Authority）负责人Arvinder Singh Bakshi告诉路透：“北部地区电力供应再次中断。”

印度北部电网覆盖人群就超过3亿。

电视台报导称，东部地区电网也受到影响。一名路透记者称，位於东部的前首都加尔各答的一些地区电力供应中断。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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