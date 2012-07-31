印度大范围停电进入第二天 更多地区受影响

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透新德里7月31日电---印度大范围停电周二进入第二天，北部和东部地区数亿人口受到影响，首都德里和加尔各答等一些大城市也在其中。
印度政府称，该国北部、东部及东北地区停电，范围较周一扩大。
德里地铁系统停运，写字楼在经历12小时停电後靠备用发电机供电。停电导致首都交通混乱不堪，凸显该国捉襟见肘的基础设施严重影响其经济。
印度中央电力管理局（Central Electricity Authority）负责人Arvinder Singh Bakshi告诉路透：“北部地区电力供应再次中断。”
印度北部电网覆盖人群就超过3亿。
电视台报导称，东部地区电网也受到影响。一名路透记者称，位於东部的前首都加尔各答的一些地区电力供应中断。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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