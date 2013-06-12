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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 14:03 BJT

印度金融：印度可能简化对外资配置该国公债的限制--消息

路透孟买6月12日 - 知悉印度政府及监管机构想法的消息人士表示，印度在考虑简化外资配置该国政府公债的限制，其中包括废弃当前的标债体系。

考虑的举措包括，对外国投资者投资该国公债在先到先得的基础上实行限制，取代当前每月标债体系。

在印度考虑这些举措之前，外资连续14天卖超政府公债，卖超逾32亿美元。公债下跌是印度卢比本周下挫至纪录低位的主要原因。

印度今年还采取一系列举措来吸引外资投资债券，包括降低利息所得税负和提高购债上限。

印度今年年初已对公司债实行先到先得的发行方式。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)

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