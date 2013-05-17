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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 18:19 BJT

印度债市：公债收益率上涨，之前标普维持评级展望为“负面”

路透孟买5月17日 - 印度指标10年期公债收益率(殖利率) 周五上涨，之前标准普尔重申该国主权评级展望为“负面”，指称其经济增长前景不确定。

印度指标10年债收益率较标普发布声明之前上涨4个基点至7.41%，周四收报7.39%.(完)
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