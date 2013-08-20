印度和巴西等新兴市场货币下挫 受资本外逃担忧打压

* 印度卢比兑美元触及记录低位；印尼卢比和南非兰特亦重挫

* 巴西雷亚尔跌至逾四年低位

* 国内政策疑虑打压印度卢比与巴西雷亚尔

* 对于货币前景的担忧亦扩散到股市与债市

路透孟买/里约热内卢8月19日 - 印度卢比兑美元周一跌至记录低位，巴西雷亚尔和其它新兴市场货币也纷纷下滑。投资者认为，这些货币最容易受到资本外逃的冲击。

许多新兴市场货币的抛售没有减弱迹象。投资者预期美国将撤回货币刺激措施，因此纷纷退出那些面临资金缺口、经济放缓和通胀等问题的新兴市场，他们认为这些市场风险较高。

印度卢比就属于这种情况，印尼卢比、南非兰特和巴西雷亚尔也是同病相怜。印尼卢比周一跌至四年低点，南非兰特兑美元又跌1%，年内跌幅接近17%。

巴西雷亚尔上周跌逾5%，本周继续下滑，触及2009年3月以来最弱水准。巴西央行出售近30亿美元的货币互换合约也未能止住雷亚尔跌势。投资者对当局的政策行动能否阻止本币下跌持怀疑态度，这让巴西雷亚尔受挫，就像印度卢比的情形一样。

印度卢比和巴西雷亚尔分别是5月末以来亚洲和拉美表现最差的货币。美联储在5月末首次暗示今年可能开始撤除货币刺激措施。印度卢比兑美元今年以来下跌了13%，而巴西雷亚尔同期下滑了15%。

美国缩减购债规模将推高美国公债收益率，从而提升美元与美元计价资产的吸引力。

在巴西，雷亚尔走弱令决策层控制通胀的努力更加复杂，并促使许多投资者押注央行下周或将加快收紧货币政策的速度。

对印度而言，卢比下挫恐将把该国经济推向全面危机。

“我们的主要顾虑在于，决策当局仍没有‘看清形势’，而认为这只不过是小麻烦，只要稍微采取行动就会很快消失，”瑞士信贷驻新加坡的分析师Robert Prior-Wandesforde周一在有关印度卢比的报告中写道。

印度央行不断抛售美元，上周三还出台规定，限制企业与个人汇出资金，导致该国股票与公债市场下跌。不过这些举措未能阻止卢比跌势。

随着全球廉价资金流入势头减弱，许多新兴市场备感压力。最易受到资本突然流出影响的，是那些本已在艰难应对大规模经常帐赤字国家的货币，比如印度和印尼。

“经常帐赤字和财政赤字仍在主导市场走势，”Macquarie Capital的策略师Nizam Idris在被问及亚洲这两个表现滞后货币时说。

最近给印尼卢比造成打击的是周五公布的央行数据，该数据显示印尼第二季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)的比例跳升至4.4%，前一季为2.4%。

与其他国家央行不同，南非央行并未出手阻止兰特贬值。

兰特兑美元周一触及五周低点约10.2。美联储缩减刺激政策预期给兰特构成的压力，新的罢工行动和即将出炉的中国数据亦打击人气。中国数据料显示这个南非最大的出口市场成长减弱。

“成长十分疲弱，但他们不能下调利率，因此他们利用货币汇率作为工具，”法国兴业银行策略师Guillaume Salomon说。

参看印度信用息差图表，请点选：(link.reuters.com/zec52v)。

参看新兴市场国家经常帐相关图表，请点选：(link.reuters.com/hen99t)

**缩减刺激的威胁**

这些所谓的赤字经济体存在的风险在于，随着美联储收紧全球流动性，雷亚尔或者卢比走软将迫使投资者逃离股市和债市。这将使其货币抛盘加剧，形成周而复始的恶性循环，可能导致国际收支危机。

所有这些国家都严重依赖外资流入来填补经常帐的缺口。巴西的经常帐缺口为3%，印度为4.8%，而南非为6.5%。

“印度和南非的货币风险最大。只要货币有走软风险，就存在资金外流的担忧，”法国兴业银行的Salomon表示。

这些忧虑目前在金融市场十分明显，印度股市.BSESN下滑近2%，10年期借贷成本上涨至9%上方，为2008年以来最高。印尼股市.JKSE下跌3%，公债收益率飙升至2011年3月的高位。南非公债收益率也达到逾一年以来的最高水平。

市场正在观望，看巴西央行在今年通过货币互换实施价值约300亿美元的干预操作后，还能怎样安抚投资者。但迄今为止，巴西决策者似乎不愿意耗尽其3,700亿美元的外汇储备来对抗本币在全球范围内的贬值趋势。

和印度一样，巴西此前快速发展的经济也已经放缓，令投资者感到失望。而且巴西类似于印尼，由于中国对大宗商品的吸纳减弱，巴西在贸易收支上也出现了急遽恶化。

其他拉美货币，尽管岌岌可危程度不如雷亚尔，也在过去数日内大幅下跌。墨西哥披索兑美元周一下跌约1%。与铜价关联性很强的智利披索兑美元周一下跌1%，收于逾一年的最低水平。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。