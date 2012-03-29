金砖集团敦促西方国家加快IMF改革

路透新德里3月29日电(记者 Rajesh Kumar Singh)---金砖集团领导人敦促西方国家今年在国际货币基金组织(IMF)出让更多投票权，并抨击西方国家可再次引发通货膨胀的货币政策，称其可能危及全球经济稳定。

“有力的改革程序是确保IMF合法性和效能所必需的。”巴西、俄罗斯、印度、中国和南非在会後的联合声明中表示。

“我们强调的是，只有相信IMF所有成员国都真正致力於实施2010年改革议案，时下扩大基金放款能力的努力才能成功。”

美国尚未批准IMF的投票权改革，加深了金砖集团在七国集团和安理会改革方面的受挫感。印度和巴西多年来始终在谋求成为安理会常任理事国。

金砖国家领导人指责富裕国家扰乱了全球经济，并引发全球金融危机。

他们在联合声明中称：“发达经济体采纳负责任的宏观经济和金融政策、避免造成全球流动性过剩，并实施结构性改革以加快经济成长是至关重要的。”

巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在峰会上表示：“富裕国家的货币政策为发达国家带来了大量的贸易优势，并导致其他国家遭遇不公平的贸易障碍。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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