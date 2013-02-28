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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:13 BJT

印度经济: 总理辛格称,应在2-3年内回到GDP成长率8%

路透新德里2月28日 - 印度总理辛格周四表示:

* 经常帐赤字在国内生产总值(GDP)的2.5-3%是安全水准

* 应在2-3年内回到GDP成长率8% (完)
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