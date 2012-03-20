补贴：印度经济和政治天平两难抉择

路透新德里3月19日电（记者 Tony Munroe/John Chalmers）---为了达到削减预算赤字的目标，印度总理辛格几乎只能选择提高油品价格。这些产品获得政府的补贴。

对辛格来说，经济和政治的天平很难平衡。因为经济可能拖累政府垮台，辛格料牺牲预算纪律，争取继续当权。

上周五公布的印度政府年度预算为降低补贴设定了目标，但是并未给出如何达到目标的细节。全球油价的上涨，相当程度上使得此类补贴已成为印度政府的沉重负担。

辛格承认，他可能不得不“冒天下之大不韪”降低补贴，此前提交的预算意在将补贴负担降至国内生产总值（GDP）的2%以下，目前的水平为2.4%，并在4月1日开始的财年里将财政赤字降至GDP的5.1%目标。

这对摇摇欲坠的联合政府来说很困难。便宜的柴油和炊用燃料，以及粮食和化肥补贴能够在印度赢得选票，因大量印度人仍很贫穷。

周日铁道部长迫于其所在政党内部的压力辞职，该党也是联合政府中的夥伴之一；起因是不到一周前，他曾建议八年来首次提高铁路客运票价。他的辞职凸显印度政府要作出谨慎但并不受欢迎的决定是多么的困难。

辛格的前媒体顾问Sanjaya Baru认为，为了达到财政目标，辛格只能开罪本就易怒的执政联盟夥伴。

“秘密改革的时代已经结束。除非能够达成广泛共识，改革不是容易的事情。”Baru指出，并预计印度政府没有勇气采取可能将自己扳倒的措施。

油品价格的上涨可能导致执政联盟不稳定，直到解体，不消几个月时间就将迎来提前大选，比计划提前两年。

如果不提价，可能导致印度政府本就惨淡的财政信誉进一步下滑，推高借贷成本，赶走该国迫切需要的投资。包括各邦赤字在内的印度财政赤字是大型新兴经济体中最高的。

印度公布的预算中市场借贷目标高於市场预期後，债券收益率飙升至10周高位。

投资不振意味着印度剔除通胀後的增长潜力降至7%左右，而全球金融危机前为8.5%。

全球油价持续下跌、印度经济明显向好或资产出售所得意外强劲等因素能够提升预算目标达成的可能性，但是这些都不受印度政府控制，出现的机会也不大。

如果不立即大幅提高油品价格，新一年的赤字控制目标看起来无法达到。印度用於油品的补贴约4,360亿卢比（87亿美元），约占今年补贴总额的三分之二。

评论人士指出，印度粮食补贴的目标和资产出售所得看起来也很高。

摩根士丹利预计，新的一年里印度料无法达到财政赤字目标，赤字水平料为GDP的5.6%，比目标高0.5个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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