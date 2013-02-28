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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 13:54 BJT

印度经济: 重返8%的潜在经济增长率是一项挑战--财长

路透新德里2月28日 - 印度财政部长齐丹巴南周四在陈述预算情况时表示,使印度潜在经济增长率回到8%是该国面临的一项挑战.(完)
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