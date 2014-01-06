印度在建楼房垮塌 已造成15人死亡

路透印度卡纳科纳1月5日 -印度警方和媒体周日称，该国果阿邦发生在建楼房倒塌事故，造成15名工人死亡，可能还有多人被埋。这起最新事故引发对建筑安全标准的关注。

周六，位于果阿邦卡纳科纳地区的一栋多层在建楼房倒塌，事发地距度假圣地Palolem海滩仅四公里。

高级警官O.P. Mishra称，事故迄今已经造成15名工人死亡，另救出21人。一些媒体报道死亡人数为16人。

媒体援引目击者的报道称，事发时在现场工作的大约有50人，至少仍有12人被埋在建筑物下面。另有报道称，被埋人数高达60人。

根据全球建筑观察（GCP）和牛津经济（OxfordEconomics）的报告，印度建筑业蓬勃发展，到2025年时规模预计达到1万亿美元，届时将名列全球第三。

但这种亮丽的增长，通常是以牺牲安全标准为代价。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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