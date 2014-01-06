印度在建楼房垮塌 已造成15人死亡

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透印度卡纳科纳1月5日 -印度警方和媒体周日称，该国果阿邦发生在建楼房倒塌事故，造成15名工人死亡，可能还有多人被埋。这起最新事故引发对建筑安全标准的关注。
周六，位于果阿邦卡纳科纳地区的一栋多层在建楼房倒塌，事发地距度假圣地Palolem海滩仅四公里。
高级警官O.P. Mishra称，事故迄今已经造成15名工人死亡，另救出21人。一些媒体报道死亡人数为16人。
媒体援引目击者的报道称，事发时在现场工作的大约有50人，至少仍有12人被埋在建筑物下面。另有报道称，被埋人数高达60人。
根据全球建筑观察（GCP）和牛津经济（OxfordEconomics）的报告，印度建筑业蓬勃发展，到2025年时规模预计达到1万亿美元，届时将名列全球第三。
但这种亮丽的增长，通常是以牺牲安全标准为代价。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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