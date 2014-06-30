印度建筑质量堪忧 周六发生两起塌楼事故

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透新德里6月28日 - 周六印度新德里和泰米尔纳德邦两栋楼房坍塌，导致至少11人丧生，数十人被困。印度楼房坍塌现象层出不穷，凸显印度必须加强对建筑质量的监控。
警方发言人称，新德里一栋50年房龄的老楼坍塌，包括5名儿童在内共10人遇难，这栋楼共有住户14人。
印度人民党议员Vijay Goel在tweet上写道：“德里楼房坍塌，表明我们需要坚守安全标准。”
此外，泰米尔纳德邦警方发言人称，周六该邦一栋在建的11层楼坍塌，一名工人丧生。
该发言人告诉路透：“有约10名工人被送到了医院，其中一人在重症监护室。可能还有许多人被困在了楼里。”
当地媒体报导称，可能有超过50人困在了坍塌的楼里。
据当地媒体报导，过去一年中，印度大城市发生许多楼房坍塌事故，导致约100人丧生。去年9月孟买发生的塌楼事故中，有超过50人丧生。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。