印度一楼房倒塌 死亡人数升至47人

路透印度金奈7月2日 - 印度南部城市金奈的一座建筑倒塌，目前已造成47人死亡。这一最新事故凸显出印度建筑业糟糕的安全标准。

周六晚间，印度泰米尔纳德邦一幢正在建设的11层高的楼房在大雨后倒塌。目前还不清楚事故发生时楼内有多少人。

高级警官Karuna Sagar对路透表示，随着救援行动的持续，目前已获救的人数上升至27人。他透露，包括建筑公司经理和工程师在内的6人已被逮捕。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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