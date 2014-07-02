印度一楼房倒塌 死亡人数升至47人

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透印度金奈7月2日 - 印度南部城市金奈的一座建筑倒塌，目前已造成47人死亡。这一最新事故凸显出印度建筑业糟糕的安全标准。
周六晚间，印度泰米尔纳德邦一幢正在建设的11层高的楼房在大雨后倒塌。目前还不清楚事故发生时楼内有多少人。
高级警官Karuna Sagar对路透表示，随着救援行动的持续，目前已获救的人数上升至27人。他透露，包括建筑公司经理和工程师在内的6人已被逮捕。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。