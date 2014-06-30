印度建筑质量堪忧 周六发生两起塌楼事故

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里6月28日 - 周六印度新德里和泰米尔纳德邦两栋楼房坍塌，导致至少11人丧生，数十人被困。印度楼房坍塌现象层出不穷，凸显印度必须加强对建筑质量的监控。

警方发言人称，新德里一栋50年房龄的老楼坍塌，包括5名儿童在内共10人遇难，这栋楼共有住户14人。

印度人民党议员Vijay Goel在tweet上写道：“德里楼房坍塌，表明我们需要坚守安全标准。”

此外，泰米尔纳德邦警方发言人称，周六该邦一栋在建的11层楼坍塌，一名工人丧生。

该发言人告诉路透：“有约10名工人被送到了医院，其中一人在重症监护室。可能还有许多人被困在了楼里。”

当地媒体报道称，可能有超过50人困在了坍塌的楼里。