印度建筑质量堪忧 周六发生两起塌楼事故

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里6月28日 - 周六印度新德里和泰米尔纳德邦两栋楼房坍塌，导致至少11人丧生，数十人被困。印度楼房坍塌现象层出不穷，凸显印度必须加强对建筑质量的监控。
警方发言人称，新德里一栋50年房龄的老楼坍塌，包括5名儿童在内共10人遇难，这栋楼共有住户14人。
印度人民党议员Vijay Goel在tweet上写道：“德里楼房坍塌，表明我们需要坚守安全标准。”
此外，泰米尔纳德邦警方发言人称，周六该邦一栋在建的11层楼坍塌，一名工人丧生。
该发言人告诉路透：“有约10名工人被送到了医院，其中一人在重症监护室。可能还有许多人被困在了楼里。”
当地媒体报道称，可能有超过50人困在了坍塌的楼里。
据当地媒体报道，过去一年中，印度大城市发生许多楼房坍塌事故，导致约100人丧生。去年9月孟买发生的塌楼事故中，有超过50人丧生。（完）
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200