印度总理莫迪欲改组内阁 苦无合适替代人选

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里12月30日 - 印度总理莫迪欲改组内阁，以替换表现不佳阁员，改善政府形象。多名消息人士称，问题在于莫迪无法找到合适的替代人选。莫迪领导的执政党印度人民党11月在比哈尔邦选举中落败。

新德里充斥着有关印度多个政府部门将出现变动的猜测，印度人民党的高级成员以及莫迪的一名亲密助手称，明年初可能有一些变动，但因缺乏人才，无法完成重大改组。

莫迪振兴印度人民党的压力渐大。近两年前莫迪凭借促进就业与增长的承诺胜选上台，而现在这种前景正在黯淡，因促进投资的改革措施已失去动能，经济举步蹒跚。连续两年的乾旱之后，印度农村地区的不满情绪也已加剧。

“找到能够在其职责范围内快速推行改革与政策的正确候选人，是挑战所在，”莫迪的助手表示。

印度财政部长贾伊特利（Arun Jaitley）善于表达、温和文雅，一直被视为国防部长的人选。国防部长的职位对于莫迪的地缘政治雄心与刺激印度工业的计划至关重要。但上述消息人士称，没有人选能替代贾伊特利的财政部长职位。

莫迪的发言人拒绝置评。

贾伊特利办公室的一位官员称，他们不知悉有关内阁可能重组的信息。

莫迪倾向对这些决策保密，上述消息人士称，最终决策取决于莫迪。消息人士还称，莫迪尚未决定进行改组，且尚未确定任何事项。

莫迪的另一名助手称，改组传闻毫无根据，只是猜测。（完）