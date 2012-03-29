印度癌症死者年轻化 烟草为罪魁

2011年6月7日，32岁的Jagdish在孟买一个木材市场工作间歇吸烟。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透香港3月28日电（记者 Tan Ee Lyn）---研究人员周三称，印度癌症死者正呈现年轻化趋势，受癌症折磨的贫穷、受教育程度较低的农民，远多於富裕、受教育程度更高的城里人。

“（印度）癌症患者的年龄低於中国和美国等国家，因此是年轻人的疾病，”领导研究的多伦多大学全球健康研究中心教授Prahbat Jha说道。

Jha认为，这可能是因为印度整体人口更加年轻，并且长期摄入烟草。烟草是印度人致癌的主要原因，癌症患者中40%的男性和20%的女性因烟草致癌。

男性死亡率最高的三种癌症是口腔癌、胃癌和肺癌，而女性死亡率最高的三种癌症是宫颈癌、胃癌和乳腺癌。

“印度男性长期以来一直吸烟，吸烟史比中国还久，长期吸烟导致病症能够在更加年轻的人身上出现，”Jha在接受路透电话采访时说道。

根据《烟草地图》（Tobacco Atlas）的数据，26.2%的印度男性吸烟、咀嚼烟草或是两样都有。3.6%的印度女性摄入烟草，主要靠咀嚼。

咀嚼烟草一直被认为与口腔癌相关，本次研究发现，印度口腔癌患者数量为肺癌的两倍。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。