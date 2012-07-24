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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 14:24 BJT

印度部落与穆斯林发生冲突 至少17人死亡

印度警方周一称，该国东北地区阿萨姆邦的穆斯林移民与当地土着部落周末发生冲突，造成至少17人死亡，当中包括一名六个月大的婴儿，还有多人在冲突中受伤。当地政府已经实施了宵禁，以防更多暴力冲突发生，联邦军队也已开进边远地区，应对可能出现更多暴力冲突的威胁。

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