印度部落与穆斯林发生冲突 至少17人死亡

印度警方周一称，该国东北地区阿萨姆邦的穆斯林移民与当地土着部落周末发生冲突，造成至少17人死亡，当中包括一名六个月大的婴儿，还有多人在冲突中受伤。当地政府已经实施了宵禁，以防更多暴力冲突发生，联邦军队也已开进边远地区，应对可能出现更多暴力冲突的威胁。