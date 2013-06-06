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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 14:33 BJT

印度央行：将采取一切措施让汇市波动性降至最低--央行副总裁

路透孟买6月6日 - 印度央行副总裁K.C. Chakrabarty周四指出，印度将采取一切措施让汇市波动性降至最低。(完)
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