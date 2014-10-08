独家：印度央行调查企业在债市的交易 担心爆金融稳定风险

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透孟买10月8日 - 数位知情人士表示，印度央行因担忧企业在债券市场的交易飙升，而第一次委派调查小组来监察和调查此类交易。
消息人士称，印度央行此举折射出这样的担忧，即当前在债券和汇市开设大仓位的企业可能给金融市场稳定构成风险。
知悉这一事件的一名决策者称，“委派了调查小组调查银行和企业间的这些交易。因为央行控制银行，所以从银行方面取得数据更简单。调查小组正在开展工作。”
这位官员拒绝说明调查组正在调查的具体风险是什么。因消息未公开，消息人士要求匿名。
尚不能立即联系到印度央行置评。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。