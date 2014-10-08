独家：印度央行调查企业在债市的交易 担心爆金融稳定风险

路透孟买10月8日 - 数位知情人士表示，印度央行因担忧企业在债券市场的交易飙升，而第一次委派调查小组来监察和调查此类交易。

消息人士称，印度央行此举折射出这样的担忧，即当前在债券和汇市开设大仓位的企业可能给金融市场稳定构成风险。

知悉这一事件的一名决策者称，“委派了调查小组调查银行和企业间的这些交易。因为央行控制银行，所以从银行方面取得数据更简单。调查小组正在开展工作。”

这位官员拒绝说明调查组正在调查的具体风险是什么。因消息未公开，消息人士要求匿名。

尚不能立即联系到印度央行置评。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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