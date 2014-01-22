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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:27 BJT

印度金融：央行进行改革，向主要国家央行做法看齐

“这是至少过去15年来印度央行采取的最重要的举措之一，当时从货币供应目标转向回购和逆回购利率，”渣打银行驻印度研究主管Samiran Chakraborty称，“自那以来，货币政策框架一直没有得到适当改进，同时经济已经步入不同的通胀和增长轨道，而且全球一体化程度加深。”

该小组在长达130页的报告中建议，管理通胀将优先于印度央行当前两大目标--经济增长和金融稳定。

如果建议得到采用，那么印度央行将把消费者物价指数(CPI) 升幅作为指标通胀率，目前印度CPI涨幅为9.87%。印度央行的目标可能是，未来12个月将CPI升幅削减至8%，未来24个月削减至6%，最终目标是削减至4%。

印度决策者以往利用趸售(批发)物价指数(WPI)来衡量通胀，并且未设定具体目标。印度12月WPI升幅放缓至五个月低位6.16%。不过WPI在5%左右是该央行乐见的区间。

一如预期，该小组建议将设定货币政策的权力交由委员会，这个委员会由五名委员组成，包括：央行总裁、一位副总裁、负责货币政策的执行理事，以及由央行指定的两个外部成员。

目前，印度央行总裁是货币政策的唯一决策人，四位央行副总裁和一个技术顾问委员会为总裁提供建议。

其中一些建议需要变更立法，其余则可以由央行总裁拉詹实施。周二晚间联络不到印度央行官员对此发表进一步置评。(完)

(编译 田建华/杜明霞；审校 王洋/白云)
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