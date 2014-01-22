印度金融：央行进行改革，向主要国家央行做法看齐

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“这是至少过去15年来印度央行采取的最重要的举措之一，当时从货币供应目标转向回购和逆回购利率，”渣打银行驻印度研究主管Samiran Chakraborty称，“自那以来，货币政策框架一直没有得到适当改进，同时经济已经步入不同的通胀和增长轨道，而且全球一体化程度加深。”
该小组在长达130页的报告中建议，管理通胀将优先于印度央行当前两大目标--经济增长和金融稳定。
如果建议得到采用，那么印度央行将把消费者物价指数(CPI) 升幅作为指标通胀率，目前印度CPI涨幅为9.87%。印度央行的目标可能是，未来12个月将CPI升幅削减至8%，未来24个月削减至6%，最终目标是削减至4%。
印度决策者以往利用趸售(批发)物价指数(WPI)来衡量通胀，并且未设定具体目标。印度12月WPI升幅放缓至五个月低位6.16%。不过WPI在5%左右是该央行乐见的区间。
一如预期，该小组建议将设定货币政策的权力交由委员会，这个委员会由五名委员组成，包括：央行总裁、一位副总裁、负责货币政策的执行理事，以及由央行指定的两个外部成员。
目前，印度央行总裁是货币政策的唯一决策人，四位央行副总裁和一个技术顾问委员会为总裁提供建议。
其中一些建议需要变更立法，其余则可以由央行总裁拉詹实施。周二晚间联络不到印度央行官员对此发表进一步置评。(完)
(编译 田建华/杜明霞；审校 王洋/白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申