印度央行要求银行将额外资金存于央行 以回笼过度流动性

路透新德里/孟买11月26日 - 印度央行周六意外命令银行业者将手中的额外资金存于央行，以吸收因政府禁用大额纸币带来的额外流动性。

印度11月8日宣布500和1,000卢比的纸币退出流通，以打击逃税和货币造假，此后一些印度人将旧币存到银行。

银行已将部分资金用于购买公债，推动公债价格上涨，其中指标10年期公债收益率跌逾50个基点至逾七年半低位。

央行称，银行业者需将9月16日至11月11日间吸纳的存款按100%的央行存款准备金率(CRR)转至央行，称这是一项暂时性举措，将在12月9日或之前进行评估。

交易员称此举是要打压债市的涨势，并称印度央行本可以采行更温和的举措，比如通过销售市场稳定债券或要求银行根据逆回购操作存储资金，来吸纳部分流动性。

此举可能还缓和市场的预期，即央行将在12月7日召开下次政策会议时降息25个基点。该央行10月会议已经降息25个基点。

据路透估计，此举可能从银行吸纳逾3.24万亿卢比(472.9亿美元)。

交易员称，鉴于央行此举将剥夺过去两周的主要资金来源，公债收益率周一可能涨8-10个基点，银行股或受重挫。

债市投资者还预期，印度大额货币退出流通的政策将冲击经济增长，因为此举将抑制消费者支出，提升印度央行降息前景。

与此同时，债券上涨也增加了央行将降低举债成本、允许银行降低部分贷款利率的希望。(完)