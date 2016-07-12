莫迪或任命其经济顾问Arvind Panagariya担任下一任印度央行总裁

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透新德里7月11日 - 两家电视频道援引未具名政府消息人士称，印度总理莫迪或任命他的经济顾问Arvind Panagariya担任下一任央行总裁。
电视频道CNBC Awaaz和ABP News表示，预计会在未来48小时正式宣布这一任命。
莫迪办公室拒绝评论，但表示将在7月18日以前决定新总裁的任命。Panagariya的办公室也拒绝置评。
Panagariya领导印度政府的主要经济顾问团队，还担任印度的G20峰会谈判代表。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。