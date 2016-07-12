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国际财经 | 2016年 7月 12日 星期二 09:47 BJT

莫迪或任命其经济顾问Arvind Panagariya担任下一任印度央行总裁

路透新德里7月11日 - 两家电视频道援引未具名政府消息人士称，印度总理莫迪或任命他的经济顾问Arvind Panagariya担任下一任央行总裁。

电视频道CNBC Awaaz和ABP News表示，预计会在未来48小时正式宣布这一任命。

莫迪办公室拒绝评论，但表示将在7月18日以前决定新总裁的任命。Panagariya的办公室也拒绝置评。

Panagariya领导印度政府的主要经济顾问团队，还担任印度的G20峰会谈判代表。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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