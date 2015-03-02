印度央行与财政部同意引入通胀率目标

路透孟买/新德里3月2日 - 印度央行和财政部已经同意，引入通胀率目标机制，以控制该国长期以来物价急剧上升的状况，这将是印度经济改革开放20多年来对货币政策的最大改变。

根据财政部网站上一份日期为2月20日但周一公布的文件，央行和财政部设定截至2017年3月止财年的通胀率目标为4%，上下浮动两个百分点。

印度央行的目标是在2016年1月之前首先将通胀率降至6%以下。

这项改变使得央行总裁拉詹更加接近实现他所追求的目标。拉詹曾表示，在已开发经济体中常见的通胀目标，对印度也是至关重要。

该文件也显示，从2015/16财年起，如果消费通胀率连续三季超过6%或低于2%的话，那么央行也将被视为没有达标。

央行总裁将决定该国的指标利率或任何必要举措来达成通胀目标。该文件并未提及外界期待已久的货币政策委员会，不过预计会在稍晚时提出。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)周六曾说，政府和央行已同意一个新的货币政策框架，并承诺调整印度央行法。

印度2月消费者物价年增率为5.11%，去年12月时为4.28%。但2月份通胀衡量的基准年度从2010改为2012年。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 王洋/王丽鑫)

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