印度央行降息25个基点至7.5% 为今年第二次下调利率

路透孟买3月4日 - 印度央行周三将指标利率下调25个基点至7.5%，这是在通胀率走低和政府承诺执行财政纪律之后的今年第二次降息。

印度央行在1月15日曾降息25个基点。今年的两次降息都发生在央行计划的议息会议之外。

这次降息标志着对政府投了信任票，印度政府周六承诺对财政负担起责任，不过表示还需要一年时间才能实现赤字与国内生产总值(GDP)之比达到3%的目标。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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