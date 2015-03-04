印度央行降息25个基点至7.5% 为今年第二次下调利率

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透孟买3月4日 - 印度央行周三将指标利率下调25个基点至7.5%，这是在通胀率走低和政府承诺执行财政纪律之后的今年第二次降息。
印度央行在1月15日曾降息25个基点。今年的两次降息都发生在央行计划的议息会议之外。
这次降息标志着对政府投了信任票，印度政府周六承诺对财政负担起责任，不过表示还需要一年时间才能实现赤字与国内生产总值(GDP)之比达到3%的目标。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)