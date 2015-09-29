焦点：印度央行降息50个基点至纪录低点 降息幅度超过市场预期

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透孟买9月29日 - 印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。
上周的路透调查显示，51位分析师中只有一位预期央行将降息50个基点，45位分析师预计降息25个基点。
此前印度央行在今年已经三次降息，每次均为25个基点。
印度央行说明了进行如此大幅度降息的原因，称消费者通胀率有可能在5.8%，低于1月的目标6%，部分原因在于政府努力抑制食品价格。
与此同时，该央行还将截至2016年3月财年的经济增长率预估调降至7.4%，低于前次预估7.6%。
据印度央行总裁拉詹的声明，美国推迟进行近十年来的首次升息，亦令该央行感到宽慰。一旦美国升息，分析师预计一些新兴市场货币将承压。
“鉴于央行的通胀目标，货币政策行动必须要尽可能地宽松；央行并认识到政策实施的连贯性、结构性改革和企业提高生产率的行动，将成为经济可持续增长的主要动力来源，”印度央行称。
降息消息传出后，印度指标10年期债券收益率(殖利率)下滑9个基点，至7.64%。印度股市则小幅上涨。
印度公布8月消费者通胀率降至纪录低点3.66%之后，市场普遍预期该国央行将降息，政府和行业内部也一直有人呼吁印度央行降息。
不过，印度央行在9月份实施降息是很不寻常的举动，因为央行在6月中到9月的雨季期间对食品价格压力往往保持防守态势，以便应对食品价格压力。之前，印度已经数年遭遇雨季降水量不足的局面。
自从在2004年将附买回利率作为主要政策工具以来，印度央行还从来没有在雨季期间调降过利率。
这也是拉詹就任以来采取的最大一次货币政策调整，使得附买回利率降至2011年3月以来的最低位。自2013年9月掌舵央行后，拉詹上调过三次附买回利率，之后又下调了三次，每次的调整幅度都是25个基点。
在数据显示印度4-6月当季的经济增长年率为7%后，有关降息的呼声就开始日渐升温。印度这样的增速要高于中国，但却远低于印度政府对3月止财年设定的8-8.5%的目标。（完）
(编译 张荻/白云/高琦 审校 王洋/张明钧/李爽)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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