印度央行降息25个基点至逾六年半最低水平（更新版）

路透孟买8月2日 - 印度央行周三将主要政策利率下调25个基点至逾六年半最低，称通胀下滑为货币宽松敞开了大门，该行将密切注意经济数据以决定进一步行动。

这是印度央行自去年10月以来首次宽松行动，当时该行也是降息25个基点。这也是自12月以来首次有亚洲央行降息。

接受路透调查的56名分析师中有40人预计印度央行将把附买回利率下调25个基点至6.0%，这是2010年11月以来的最低水平。食品价格下滑使6月消费者通胀率降至逾五年最低水平1.54%。

这一数据远低于印度央行4%的目标水平，也低于该央行对4-9月的通胀率预估2.0-3.5%，从而使政府等单位对央行施压促其大举降息。

印度央行在声明中称，将保持“中性”立场，同时警告称预期通胀率将上升，但下一步行动将取决于经济数据。

此番言论促使印度10年期公债收益率上涨2个基点至6.45%，印度卢比兑美元从63.81上涨至63.78。印度股市NSE指数.NSEI下跌0.3%。

周三的声明可能让印度央行继续面临来自政府要求提振经济增长的压力。今年1-3月印度经济增长6.1%，以全球标准来看已经很快，但却创下该国逾两年来最慢。

印度央行维持通胀率预估不变，包括10-12月通胀率可能从3.5%上升至4.5%，因为政府计划给雇员涨薪等因素。

印度央行还将附卖回利率下调25个基点至5.75%。

该央行货币政策委员会有四名委员投票支持降息25个基点，一名投票支持降息50个基点，一名投票支持维持利率不变。(完)