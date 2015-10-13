降息料刺激印度消费者购买大件商品 促进消费复苏

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路透孟买10月11日 （记者 Rafael Nam/Suvashree Choudhury） - 按照印度汽车销售员Ashish Bhavsar的说法，印度男性想买东西前，先是自己看，然后带妻子来看，如果确实想买，再带全家人来。

在印度央行降息近两周后的一个工作日，一个男孩和他的祖母正在孟买市中心一家繁忙的现代汽车经销商那里看一辆SUV，他的父母则在左近与销售代表交谈。对于分店经理Bhavsar来说，这是个好兆头。

Bhavsar估计称，降息或意味着今年销售或增长12-15%，超过他10%的目标。

“很多顾客之前都在等着降息。他们当时还不想作决定，”他笑着说道。“现在他们肯定会来了。”

周一开始，印度进入了为期两个月的宗教节日季，这段期间被认为有助于汽车等大件商品的销售，各种促销信息也大量出现。企业高管们称，他们认为印度央行上月意外的50个基点降息是救生索。

印度消费者已开始表现出对小额奢侈消费的更多兴趣，如电影票和时髦发型，而眼下印度经济在一段低增长之后仍难以起飞。

鉴于零售支出占印度经济的50-60%，印度亟需印度家庭购买洗衣机、电视和汽车等更昂贵、利润率更高的商品。

目前为止，消费支出疲软加上企业投资匮乏对印度经济构成了双重打击。截至6月的三个月印度经济增长7%，低于预期，远低于印度政府设定的8-8.5%的目标。

在通胀率处于纪录低点且央行今年累计降息125个基点的情况下，零售业高管们认为，消费复苏即将来临。

汽车和电子产品销售企业迫切需要这样一种复苏。过去四个季度，他们的盈利按年录得两位数的下滑。

银行还没有完全传导印度央行近期所有的降息影响。在过去的两周，汽车贷款利率仅下降了25个基点，住房贷款利率仅下降了30个基点。但零售商预期宗教节日季的折扣将有助于吸引消费者。