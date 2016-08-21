印度央行晋升副总裁Urjit Patel为下一任总裁 接替拉詹

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
- 路透孟买8月20日 - 印度央行周六称，印度政府已晋升该央行负责货币政策的副总裁Urjit Patel成为下一任央行总裁，任期三年。
Patel将接替现任总裁拉詹。
现年52岁的Patel领导着一个小组，该小组建议印度货币政策进行具有里程碑意义的改变，包括转至以通胀为目标，以及采用利率制定委员会。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。