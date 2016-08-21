印度央行晋升副总裁Urjit Patel为下一任总裁 接替拉詹

- 路透孟买8月20日 - 印度央行周六称，印度政府已晋升该央行负责货币政策的副总裁Urjit Patel成为下一任央行总裁，任期三年。

Patel将接替现任总裁拉詹。

现年52岁的Patel领导着一个小组，该小组建议印度货币政策进行具有里程碑意义的改变，包括转至以通胀为目标，以及采用利率制定委员会。(完)