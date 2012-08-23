印度央行仍持强硬立场 敦促政府削减支出

路透孟买8月23日电---印度央行周四表示,抗击通胀仍是其货币政策的基石,而且还敦促该国政府削减支出.该央行还表示,尽管经济增速放缓,但不太可能很快下调利率.

印度央行称,今夏降雨不足进一步令该国成长前景蒙阴,但关键是削减政府补贴且重振资本支出.印度是亚洲第三大经济体.

"这样做亦将为货币政策带来一些空间,但更重要的是,单单下调利率不太可能快速启动投资周期,"印度央行在年度报告中称.

这份报告回顾了之前一个财年的宏观经济状况,并展望了当前财年.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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