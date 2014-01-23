印度央行着手改革对抗通胀 但恐伤及经济增长

图为位于印度孟买的印度央行总部门前的标识。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透孟买1月22日 -印度央行计划进行15年以来最大规模的货币政策改革，旨在应对推高信贷成本和抑制投资的恼人通胀。但是，如果没有更大范围的革新，这次改革可能会损害已经疲软的经济增长。

央行一小组建议对央行政策操作方式进行全面改革，包括设定4%的长期通胀目标，并且上下各留出2%松动空间。

批评人士指出，这些改革想法将为印度带来西方式严谨作风。印度目前陷入了众多新兴市场问题：供应瓶颈、不可预知的季风降雨，以及推高食物价格的带有政治敏感性的补贴支出。

货币政策决定将由一个委员会作出--而目前是由印度央行总裁决定，这样一来，印度央行将向多数大国央行看齐。

渣打银行称此举是至少过去15年内“最重要的举措之一”，但部分人士也认为这些举措未必适合印度，称该国的宏观经济形势或许更需要强力的决策者。

印度通胀压力的最大来源之一是食物生产与分配的瓶颈。三分之一新鲜食物在抵达商店前就已腐烂，不可预知的天气也令供应压力雪上加霜。因此，印度消费者物价较去年同期水平上升近10%。

“那些定价更为稳定的国家都设立了通胀目标，”印度财政部经济事务秘书ArvindMayaram接受ETNow电视频道采访时称。

作为针对穷人的食品补贴计划的一部分，政府对种植稻米和小麦给予奖励的措施也让价格持续高企。此外，大范围滥用政府食品计划也给物价带来压力。

要想把通胀率从10%压低到4%，需要采取行动遏制多年来一直保持两位数增幅的食品价格，但这些行动恐将面临极大的政治阻力。

“即便通胀上升，人们也不会仅仅因为利率上升就减少每天的口粮。”Mayaram称。

“如果需要控制食品通胀，我们需要解决其它结构性问题，”这位官员表示，并补充道，工作小组提议利用消费者物价指数来锚定通胀的想法“有点儿不太成熟”。

当前公布的CPI数据是从2012年开始撰写的。

**短期痛楚**

虽然转而采用CPI作为重要的通胀指标将使印度央行向大多数国家央行看齐，但这也意味着当前7.75%的政策利率可能依然偏高，从而推动印度公债收益率周三上升10个基点。

“这些建议显然会带来强硬的应对举措，”瑞士信贷分析师Robert Prior-Wandesforde写道。

根据工作小组的建议，管理通胀将成为印度央行的主要政策目标，优先于经济成长和金融稳定。该工作小组由印度央行总裁拉詹组建。

虽然周二宣布的建议中有一部分函需获得立法批准，但大部分都可能被央行采用。

拉詹是知名的前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家，在货币危机期间出任印度央行总裁。其过去曾表示支持由委员会制定货币政策，并支持利用CPI来设定通胀目标。

**准备好了吗？**

以总理辛格为首的印度政府竭力推进改革并消除官僚障碍，这可以吸引投资以减轻国内的通胀压力。

印度在2002年决定允许外国超市进入国内市场，希望减少因缺乏制冷等设施而普遍存在的浪费问题，但由于僵化的国内采购要求，这项决定没有引起海外商家的兴趣。直到最近，英国乐购(TescoPlc)(TSCO.L)才成为第一家投资的连锁超市，不过承诺投资额也只有区区1.1亿美元。

腐败丑闻抹杀了改革的成效，让辛格政府一筹莫展。明年5月印度将进行选举，结果殊难预料。

“现在的问题在于降低通胀能否得到政治上的支持。如果新政府采取改革措施，减少补贴并降低食品通胀率，那么总体CPI通胀率可以很快降下来，”ICICI Securities Primary Dealership的经济分析师A. Prasanna说。

印度央行负有控制通胀、促进经济成长和金融稳定的多重使命，因而具备了一定的灵活性，但也导致目标的优先顺序经常转换。批评人士认为这阻碍了经济成长，同时也没能控制住通胀。印度身为亚洲第三大经济体，目前成长速度为10年来最慢。

“如果这项计划能够实施，对于印度的宏观政策框架将会大大有利，我认为这将通过确立清晰的目标，从根本上帮助明确货币政策，”汇丰控股经济学家Leif Eskesen认为。他这番讲话也呼应了许多经济学家的观点。

这件事的挑战在于，要在通常一片混乱的政治现实环境中推行严格的通胀控制策略。

前印度央行总裁苏巴拉奥一再呼吁政府进行改革，放宽投资规定、消除基础设施方面的瓶颈并削减政府补贴，但没有取得成功。

但这次的新政策更加仰赖政府采取行动--这是个过高要求，特别是如果在即将到来的选举中再次出现一个分崩离析的联合政府的话。

印度政府希望促进经济成长并施压央行要求维持宽松货币政策。从技术角度来说，总部在孟买的印度央行无法做到独立，因为总裁和副总裁都由政府任命，不过在政策制定方面还是有其自由的。

将长期CPI成长率目标设定在4%，可以在一定程度上减少央行决策时的自由裁量权，同时因为不用理会来自新德里的压力，央行的独立性也将得到提高。(完)

(编译 朱晓军/许娜/郑茵 审校 高琦/艾茂林)

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