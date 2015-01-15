印度央行意外提前降息 因通胀显现放缓迹象

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路透孟买1月15日 - 印度央行周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控制财政赤字。

印度央行并表示，如果通胀继续放缓，还将进一步降息，同时央行还会密切关注政府进行财政整固的进程。

据周三公布的数据，在全球油价重挫的帮助下，印度12月趸售(批发)物价指数(WPI)同比涨幅只有0.11%，11月时为持平。路透调查访问的分析师对12月WPI的预估涨幅为0.6%。

而12月的零售通胀率升至5%，低于路透调查预估的年涨幅5.4%。印度央行的目标是明年1月零售通胀率6.0%。

印度央行发表声明称，降息是因为通胀低于预期，原油价格下跌，需求疲弱，以及政府承诺坚守财政赤字目标。

“这些变化为调整货币政策立场提供了空间，”央行称。

在印度央行2月3日召开会议，及政府2月底公布年度预算声明前，央行意外降息，让市场猝不及防。

虽然央行提早降息令人意外，但市场早已预料央行将在今年大举降息以支撑经济。

“市场原本预计央行在第一季降息，但实际上行动的时间早于预期，并且赶在2月预算声明公布以前，”星展银行旗下分析师Radhika Rao称。

“这显现印度央行对通胀前景发展的信心，并显示其对政府财政整顿计划的信念。”

本周稍早一年期隔夜利率交换(OIS)一度至7.59%，为2013年7月以来最低。根据交易商估算，那暗示市场预期利率将降至7%以下。

财政部表示对央行降息之举并未立即评论，但将发表声明。(完)

(编译 白云/许娜/张若琪 审校 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉)

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