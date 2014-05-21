独家：印度央行未雨绸缪增加外储 防止重蹈卢比大跌覆辙

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透孟买5月20日 - 在资金涌入印度之际，印度央行未雨绸缪，增加外汇储备并起草一份计划，防止印度卢比出现去年那种让决策者和投资者胆战心惊的溃败走势。
三位知情官员表示，印度央行总裁拉詹正在审视汇率政策。卢比去年8月跌至纪录低位，导致外界批评印度央行在应对外资大举抛售方面准备不足。
印度央行下定决心，不能重蹈覆辙，并利用卢比INR=D2反弹的机会采取应对措施。因押注印度反对党领袖莫迪(Narendra Modi)领导的人民党(BJP)将赢得国会选举，为重振印度经济奠定基础，大量外资涌入印度，提振卢比反弹。
选举结果显示，莫迪以30年来最大的一场选举胜利，击败执政的国大党，结束了尼赫鲁-甘地王朝。
“2009年和2010年，央行实行的是不干预政策，但现在我们正在考虑增加(外汇)储备，”知道印度央行想法的一位官员表示。
“我们有必要准备应对可能出现的任何形式的风暴，”他补充说。
这三位官员拒绝署名，因他们未被授权对新闻媒体谈论此事。
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官员表示，尽管大量买进美元可以从容不迫地应对未来可能遭到抛售的冲击，但提高卢比的流动性可能增加通胀压力，而印度央行对通胀忧心不已，也使得其推动增加储备的力道有所减弱。
他们并表示，印度央行买进美元，可能造成大量卢比流入银行业，因此可能会迫使央行对过剩卢比进行“冲销”，藉由卖出债券来降低卢比的流通。
但官员们称，其外汇管理计划的政策要点是，只要可能就买入美元以增加外汇储备，买进多少数量则没有明确的目标。
其中一位官员表示，“印度央行已汲取教训。当前情势充满太多不确定性，像是选举、全球溢出效应、美联储调高利率等，再多的储备量也不算高。”
交易员表示，当卢比兑美元升至60卢比以上时，印度央行通常会买入美元。摩根大通预估，从2月以来印度央行总计买入近200亿美元，包括了5月时买进的41亿美元。
根据印度央行的资料，截至5月9日印度的美元储备INFXR=ECI飙升至3,138亿美元，为2011年11月以来最高，9月时则创下逾三年低位2,748亿美元，当时央行为积极扞卫卢比而抛售美元。
印度央行并未设定卢比的官方目标水准，但确有进入市场缓和汇率波动。
“印度央行维持与印度经济需求相称的外汇储备缓冲，”央行在回覆路透提问的电子邮件中表示。
**检视稳汇率政策**
据一位官员，印度央行的一个委员会正在检视去年推出的稳定卢比汇率的举措。这些举措包括，对于从海外和美元特别窗口为国有石油公司筹资的银行业者，在货币互换方面提供优惠。
外界普遍认为，这些举措与财政部限制黄金进口等措施互相配合，为稳定卢比发挥了作用。
这位官员称，9月4日就任央行总裁的拉詹希望准备好一系列可用措施，以便在卢比再度承压时采用。
交易员认为，如果卢比再次大幅贬值，印度央行将再次限制杠杆交易。他们还表示，央行可能采取前所未见的举措，比如通过国有银行干预海外无本金交割远期外汇(NDF)市场。
**卢比不再脆弱？**
卢比兑美元自去年8月触及68.85的纪录低位以来已涨18%，涨幅远超过巴西雷亚尔BRL=BR和印尼卢比IDR=ID等其他新兴市场货币。
其中一位官员指出，印度央行对卢比大幅升值也持谨慎态度，因为这可能降低出口商的竞争力。
据美银美林，印度外汇储备可以支撑八个月的进口。这是2011年10月以来最高水准，且高于卢比危机期间六个月左右的水平。
官员还指出，购买美元具有限制卢比涨势的额外好处。印度央行认为卢比实际有效汇率太过强劲，未合理反映印度高通胀状况。
洛杉矶投资管理公司TCW Group新兴市场部总经理David Loevinger称，印度央行无须继续增加太多储备。
他说，政府去年限制黄金进口，令印度曾经规模不小的经常帐赤字有所缩窄，而且外汇储备目前是赤字和一年左右到期外部债务规模的大约1.7倍。
从这点来看，印度目前的外汇储备在脆弱五国中最高。脆弱五国还包括巴西、印尼、南非和土耳其。
“这就像买保险，你希望只买紧急时刻所需的那么多保险。否则就要支付大量不必要的保险费，”Loevinger说。(完)
(编译 杜明霞/戴素萍/李爽 审校 许娜/王翔琼/艾茂林/张涛)
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