（更正）焦点：印度央行今年第三次降息25个基点 给予经济更多支撑

图为印度央行总部外大门上的央行标识。 REUTERS/Vivek Prakash

(更正：因译文有误，内文第八段引语来源改为“印度央行”非“印尼央行”)

路透孟买6月2日 - 印度央行周二实施今年第三次降息，利用通胀率不高的机会给予经济更多支撑。许多分析师怀疑，虽然最近的经济数据非常漂亮，但经济的实际情况可能不如数据表现的那样好。

印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.25%，路透调查访问的48位分析师中有35位预测到降息。此前，印度央行在1月和3月分别降息25个基点。

这次降息表明决策者意识到有必要让经济的根基更稳健些，而未受上周五公布的经济数据的影响。数据显示印度3月当季经济同比增长7.5%，超过中国经济的增长速度。

但政府内部和外部的许多经济学家则怀疑，新的国内生产总值(GDP)计算方法可能夸大了经济的实际增速。

“鉴于国内产能利用率低，复苏指标仍喜忧参半，投资和信贷增长低迷，有理由在今日下调政策利率，”印度央行在一则声明中称。

但印度央行并未采取任何新举措，来释放现金吃紧的商业银行的流动性。银行家之前表示，需要释放商业银行流动性，才能进一步降低贷款利率，并将货币政策放松的益处传导至整体经济。相反，印度央行敦促银行降低贷款利率。

印度央行还警告称将密切关注通胀情况，原因是如果季风性降雨弱于预期，可能会对食品价格构成风险；此外，若全球原油价格反弹，亦或是全球市场波动导致印度卢比走软，都可能影响到通胀。

“适宜的做法是在今日降息，然后静待数据出炉驱散不确定性。另一方面，银行应当将降息的影响传导至贷款利率，”印度央行称。

降息呼应了政府和企业界要求央行采取更多行动支持经济的呼吁。

企业获利惨淡，银行放贷增长处于近20年来最低，工业生产数据疲弱，与GDP数据呈现出的强劲景况不一致。

不过外界对总理莫迪的经济改革和积极基建支出将巩固经济增长增幅，均寄以厚望。

市场以消化了降息预期，在印度央行公布政策决议后，NSE股价指数较周一收盘价下跌1.1%。印度卢比/美元报63.76，周一收报63.72。

最新的降息决定显示，印度央行相信，当美国联邦储备委员会(美联储/FED)料于今年稍晚终决定升息时，印度经济能很好地禁得起其所造成的影响。

此前中国央行在六个月内第三次降息，但经济增速有所放缓。

印度央行于1月开启宽松周期，最新降息举措完成了央行总裁拉詹2013年9月至2014年1月期间升息决定的逆转，当时印度备受高达两位数的通胀困扰。

根据今年采用的新的货币政策框架，控制通胀成为印度央行的唯一职责。全球油价疲软将帮助印度央行实现目标。

印度4月消费者物价指数(CPI)升幅触及四个月低位4.87%，牢牢位于2-6%的央行目标区间范围内，但央行周二预计2016年1月通胀率将升至6.0%。(完)

(编译 李春喜/汪红英/张若琪/杜明霞；审校 徐文焰/王颖/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。