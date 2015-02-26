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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:40 BJT

印度经济：应会在2016年1月前实现央行通胀目标--央行副总裁

路透孟买2月26日 - 印度央行副总裁S.S. Mundra周四表示，印度可能在2016年1月之前实现央行6%的通胀目标，而且经济增长料逐步回升。

“通胀应该会如印度央行所料，到2016年1月，应会达到我们6%的目标，”Mundra在一场行业活动的间隙对记者表示。

“我们总会面临一些全球不确定性，经济系统应准备好应对这些问题。”

改变计算物价的新基年后，印度1月消费通胀率升至5.11%，仍远低于央行目标，提高了进一步降息的可能性。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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