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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 12:24 BJT

印度黄金：央行计划进行旧金换新金，改善黄金储备管理

**供应增加**

市场人士表示，央行可能会在国内市场出售早期持有的黄金。

这将有助于增加国内黄金供应，且不会影响经常帐收支。由于伊拉克冲突推高了印度石油进口额，印度经常帐收支面临新的压力。

印度2012/13年度经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比触及4.8%的纪录高位。

“这是印度央行采取的一项良策，至少将缓解珠宝行业的库存压力，”一家向印度供应黄金的外资银行高管称。

“一旦这些库存流入市场，黄金溢价便将随之下滑，走私利润也将减少，”一名消息人士称。由于未被授权向媒体发言，这位人士要求匿名。

孟买珠宝协会(Mumbai Jewellers Association)副主席Kumar Jain称，当这些新增供应流入市场后，印度黄金较伦敦黄金溢价可能会自当前的每盎司25美元降至5-10美元。(完)
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