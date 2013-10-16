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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:14 BJT

印度经济：央行总裁称经济成长年底将加速，因大批资源项目恢复运作

他未提供第四季的增长预估。

“第二个雨季很不错...农业丰收，家畜养殖等产业也出现好转，农村收入大幅增长，这将有助于提振信心和经济增长，”他表示。

近年来印度经济增长大幅放缓，2002-2012年的增长率约为8%，到2012-13年骤降至大约5%，此外经常帐赤字激增，通胀也上升。

出于对通胀上升的担忧，上月央行意外加息25个基点。

拉詹表示，投资者轻率地把印度经济问题归因于结构性失调，但实际上更可能与全球金融危机后撤出刺激政策、政策评估使项目陷入停顿，以及印度黄金需求激增有关。

“我们已经采取了很多措施，来解决这些中期问题，”他说。

“如果是局外人看印度，你要学会过滤掉非理性的乐观和过度的悲观情绪，这两种情况我们有。如果你跟着我们的情绪走，你会经历从狂热到抑郁的大起大落。”

“在美国，我们都知道如果加息会对利率敏感行业产生很大影响...但如果一个国家大部分和金融系统没有直接的联系，这又会怎样？”他谈及印度大量的农村人口时说。(完)

(编译 李爽/李春喜 审校 田建华)
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