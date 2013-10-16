印度经济：央行总裁称经济成长年底将加速，因大批资源项目恢复运作

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
他未提供第四季的增长预估。
“第二个雨季很不错...农业丰收，家畜养殖等产业也出现好转，农村收入大幅增长，这将有助于提振信心和经济增长，”他表示。
近年来印度经济增长大幅放缓，2002-2012年的增长率约为8%，到2012-13年骤降至大约5%，此外经常帐赤字激增，通胀也上升。
出于对通胀上升的担忧，上月央行意外加息25个基点。
拉詹表示，投资者轻率地把印度经济问题归因于结构性失调，但实际上更可能与全球金融危机后撤出刺激政策、政策评估使项目陷入停顿，以及印度黄金需求激增有关。
“我们已经采取了很多措施，来解决这些中期问题，”他说。
“如果是局外人看印度，你要学会过滤掉非理性的乐观和过度的悲观情绪，这两种情况我们有。如果你跟着我们的情绪走，你会经历从狂热到抑郁的大起大落。”
“在美国，我们都知道如果加息会对利率敏感行业产生很大影响...但如果一个国家大部分和金融系统没有直接的联系，这又会怎样？”他谈及印度大量的农村人口时说。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 田建华)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73