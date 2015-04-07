路透调查：印度央行周二料维持利率不变，或暗示若通胀允许会迅速降息

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透孟买4月7日 - 印度央行在周二的政策会议上可能维持指标利率在7.50%不变，并暗示如果通胀率在目标水平之内，可能迅速行动下调利率。
今年印度央行(RBI)已两度下调附买回利率(repo rate) ，每次调降25个基点，希望能刺激经济增长。但两次降息都不是在例行政策评估会议时。
“由于央行已经在3月中和1月中分别降息，这次可能按兵不动，以再评估通胀前景，”苏格兰皇家银行资深分析师Gaurav Kapur表示。
路透调查访问的40名分析师中，仅有九名预测印度央行周二降息，但多数预测在6月底之前至少还会降息25个基点。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。