路透调查：印度央行周二料维持利率不变，或暗示若通胀允许会迅速降息

路透孟买4月7日 - 印度央行在周二的政策会议上可能维持指标利率在7.50%不变，并暗示如果通胀率在目标水平之内，可能迅速行动下调利率。

今年印度央行(RBI)已两度下调附买回利率(repo rate) ，每次调降25个基点，希望能刺激经济增长。但两次降息都不是在例行政策评估会议时。

“由于央行已经在3月中和1月中分别降息，这次可能按兵不动，以再评估通胀前景，”苏格兰皇家银行资深分析师Gaurav Kapur表示。

路透调查访问的40名分析师中，仅有九名预测印度央行周二降息，但多数预测在6月底之前至少还会降息25个基点。(完)