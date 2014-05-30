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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 12:41 BJT

印度政经：央行总裁拉詹期待与新政府携手抑制通胀

路透东京5月30日 - 印度央行总裁拉詹周五表示，期待与新一届政府携手降低处于危险水平的通胀。

拉詹在东京的一个研讨会上表示，新政府控制食品通胀的计划看起来很明智，他预计公众的通胀预期将会降低。

莫迪所属党派以压倒性优势在选举中获胜，本周莫迪宣誓就任印度总理，受命改善政府治理和维持经济稳定。（完）

(编译 李春喜 审校 许娜)
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