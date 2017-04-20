调查：印度央行未来18个月料维持利率不变

路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。

本月稍早印度央行调高第二利率--附卖回利率，但维持主要的附买回利率不变，以清理政府废钞行动留下的过多流动性。

路透4月10-19日对逾35名分析师的调查中值显示，指标附买回利率至少到2018年第四季都将维持在6.25%不变，同期附卖回利率也将继续维持在6.00%。

“通胀问题仍是央行担心的最主要因素。有鉴于此，目前暂排除宽松货币政策立场。”Crisil首席分析师Dharmakirti Joshi写道。

印度3月消费者物价较上年同期上涨3.81%，创2016年10月以来最高升幅，并逼近印度央行的4%目标，支持了央行停止进一步宽松的决定。

分析师预计2017/18财年的通胀率在5.0%。印度央行最近的预测认为为，上半财年通胀率为4.5%，下半年至5.0%。

那主要取决于印度的雨季，印度多数人口仰赖农业，因此雨季至关重要，将可决定食品通胀是否依然受控。

调查还显示，本财年印度经济料扩张7.5%，下个财年则料增长7.7%。

国际货币基金组织(IMF)预估印度本财年经济增长7.7%。(完)