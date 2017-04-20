调查：印度央行未来18个月料维持利率不变

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
本月稍早印度央行调高第二利率--附卖回利率，但维持主要的附买回利率不变，以清理政府废钞行动留下的过多流动性。
路透4月10-19日对逾35名分析师的调查中值显示，指标附买回利率至少到2018年第四季都将维持在6.25%不变，同期附卖回利率也将继续维持在6.00%。
“通胀问题仍是央行担心的最主要因素。有鉴于此，目前暂排除宽松货币政策立场。”Crisil首席分析师Dharmakirti Joshi写道。
印度3月消费者物价较上年同期上涨3.81%，创2016年10月以来最高升幅，并逼近印度央行的4%目标，支持了央行停止进一步宽松的决定。
分析师预计2017/18财年的通胀率在5.0%。印度央行最近的预测认为为，上半财年通胀率为4.5%，下半年至5.0%。
那主要取决于印度的雨季，印度多数人口仰赖农业，因此雨季至关重要，将可决定食品通胀是否依然受控。
调查还显示，本财年印度经济料扩张7.5%，下个财年则料增长7.7%。
国际货币基金组织(IMF)预估印度本财年经济增长7.7%。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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