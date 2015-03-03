印度央行：总裁表示不能通过降息遏制外资流入，因为通胀高企

路透孟买3月3日 - 据印度国内媒体报道，该国央行总裁拉詹表示，因为通胀高企，央行不能通过降息来遏制外资的流入。

“外资如潮般的涌入。我们的问题是通胀率也很高，”据印度经济时报转载的一篇Press Trust of India的报导显示。

“我们不能在很短时间内将利率降至极低点，以告诉那些国家：不要抱着高利率期待来我们这儿。”

印度央行1月意外降息，但在2月政策会议上维持利率不变。

尽管外界普遍预期印度央行会进一步降息，今年该国债市和股市仍净流入102.6亿美元，因为投资者相信印度通胀率会保持低位，并预期该国经济会复苏。(完)