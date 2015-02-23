版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:33 BJT

标题新闻：增加外汇储备有成本，因为外汇的利息收益较低--印度央行副总裁H.R. Khan

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐