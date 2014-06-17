印度金融：交易员称发现央行卖出美元以抑制卢比跌势

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透孟买6月17日 - 三名交易员周二表示，发现印度央行在60.49/50左右水准透过国有银行卖出美元，以抑制卢比的急剧跌势。
0518 GMT，卢比兑美元 报60.3450/3525，之前一度跌至8月29日来低点60.55。卢比兑美元周一收报60.1550/1650。
卢比兑美元周二早盘一度跌至近两个月低位，因伊拉克危机升级引发通胀和经常帐赤字担忧，油企争相购买美元。
印度近三分之二的石油需求要通过进口来得到满足，令卢比尤其容易受到油价波动的影响。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。