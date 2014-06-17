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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 13:34 BJT

印度金融：交易员称发现央行卖出美元以抑制卢比跌势

路透孟买6月17日 - 三名交易员周二表示，发现印度央行在60.49/50左右水准透过国有银行卖出美元，以抑制卢比的急剧跌势。

0518 GMT，卢比兑美元 报60.3450/3525，之前一度跌至8月29日来低点60.55。卢比兑美元周一收报60.1550/1650。

卢比兑美元周二早盘一度跌至近两个月低位，因伊拉克危机升级引发通胀和经常帐赤字担忧，油企争相购买美元。

印度近三分之二的石油需求要通过进口来得到满足，令卢比尤其容易受到油价波动的影响。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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