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国际财经 | 2016年 8月 9日 星期二 14:12 BJT

印度央行维持附买回利率在6.50%不变 总裁拉詹即将卸任

路透孟买8月9日 - 印度央行总裁拉詹周二维持附买回利率在6.50%不变，此前该国通胀率触及近两年高位。这是拉詹最后一次参与政策利率评估。

外界此前广泛预计央行维持利率不变，此前印度6月消费者通胀加速至5.77%，接近印度央行2-6%目标区间的上缘。

拉詹将于9月4日离职，结束印度央行总裁的三年任期。政府尚未就拉詹继任者作出决定。(完)

(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)

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