印度央行维持附买回利率在6.50%不变 总裁拉詹即将卸任

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透孟买8月9日 - 印度央行总裁拉詹周二维持附买回利率在6.50%不变，此前该国通胀率触及近两年高位。这是拉詹最后一次参与政策利率评估。
外界此前广泛预计央行维持利率不变，此前印度6月消费者通胀加速至5.77%，接近印度央行2-6%目标区间的上缘。
拉詹将于9月4日离职，结束印度央行总裁的三年任期。政府尚未就拉詹继任者作出决定。(完)
(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。