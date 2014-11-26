独家：印度经济成长放缓 央行承受降息压力

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新德里11月25日 - 印度财政部两位高阶消息人士表示，印度截至9月的三个月经济成长率可能从上季的5.7%放缓至5%左右，央行因此面临降息压力。
消息人士称，在印度央行下周二做出利率决定前，财长杰特利(Arun Jaitley)将会见央行总裁拉詹，可能敦促其调降利率。
六个月前，印度总理莫迪执掌大权，承诺“更好的日子就要来了”。第三季5%的经济成长率较前季而言是严重倒退，并远低于该国经济创造足够就业岗位所需达到的8%。
官方国内生产总值(GDP)数据将在周五出炉。
印度历任财长通常在利率问题上“耐心说服”央行，但杰特利的呼声最近变得异常迫切。他的助手表示，他将强力促成降息。
“当拉詹在政策会议前会见财长时，财长可能会敦促他下调利率，”财政部一位知悉此事的高阶官员告诉路透，“面对疲弱的国内外需求，降息是唯一的希望。”(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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