慈善机构联名上书 呼吁莫迪停止打压NGO

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透新德里5月8日（记者 Nita Bhalla） - 在印度的慈善机构近日联名上书，呼吁总理莫迪停止打压外国资金支持的非营利组织，称这会伤及印度穷人和边缘人群的生活。
莫迪上任后，其政府加紧了对外国资金支持慈善组织的监控，理由是部分慈善组织因没有披露其捐赠详情而违反印度法律，或者是利用海外资金从事“反国家”活动。
慈善组织对上述指控矢口否认，但承认可能有一些组织在资金方面存在非故意的违规做法。他们称，政府机构借助针对外资的晦涩、“严厉”法律，迫使民众对诸如影响穷人和环境的工业项目等举措保持沉默。
“资金遭冻结，有选择性发布的情报报告从阴暗面描述非营利组织，资金支出逐一受到调查，据报他们的活动被列入‘观察名单’，”慈善机构及活动人士在联名签署的致莫迪的信函中说道。
这封由印度乐施会、人权法中心（Human Rights Law Centre）、Conservation Action Trust等机构签名的信函称，相关的打压举动“很随意，不透明，没有任何行政申诉程序可言”。
印度政府上月吊销了近9,000家慈善机构的执照，冻结了印度绿色和平组织的银行账号。
绿色和平组织称，由于资金短缺，目前面临在一个月内关闭的困境。该组织曾指控印度政府进行“隐形绞杀”。
美国福特基金会等大型捐赠机构也遭到调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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