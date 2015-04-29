印度吊销近9,000家接受外国资金的慈善机构执照

路透新德里4月28日 （记者 Aditya Kalra） - 印度取消了近9,000家慈善机构的注册，因这些机构未能披露海外捐赠细节。目前印度正对该国接受外国资金的非政府组织加强监控。

几天前，印度政府暂时吊销了印度绿色和平组织的执照，并将总部位于美国的福特基金会置于安全监控名单中，下令福特基金会在印度的任何活动都须经政府批准。

“吊销令”由印度内政部发布，并于周一晚上传至其网站。“吊销令”称，印度政府已吊销了8,975家组织的执照，因它们没有报告自2009/10年起三年内的外国资金细节。

这份日期为4月6日的命令并未说明哪些组织的执照已被吊销，但称，这些组织没有提交“法定年度申报表”。

未能立刻联络到印度内政部进行置评。

批评者称，印度政府限制外国资金流入印度当地慈善机构的决策是为了试图扼杀反对总理莫迪经济议程的声音。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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