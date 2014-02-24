印度总理竞选人呼吁中国放弃“扩张观念”

路透新德里2月22日（记者 Sruthi Gottipati） - 印度新一届总理的最有力竞选人莫迪（NarendraModi）周六宣布，有争议的阿鲁纳恰尔邦（中国称为藏南地区）是印度领土，敦促中国放弃“扩张观念”。

中印曾于1962年爆发过短暂的边境战争。去年10月，两国签署了一个协议，确保边境分歧不会引发对抗。

“世界上谁都不能夺走阿鲁纳恰尔邦。”莫迪在电视台播放的竞选活动中称。

“时代已经变了。当今的世界不欢迎扩张观念。中国也必须放弃这种观念。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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