印度一学校发生食物中毒事件 至少20名学生死亡

路透印度巴特那7月17日 - 印度教育部长帕拉姆·拉举(Shri MM Pallam Raju)周三表示，比哈尔邦一所学校的学生在吃完免费午餐后发生食物中毒，至少20名学生死亡，数十名学生被送往医院。此事还引发了暴力抗议事件。

警方称，这些学生周二在吃完包括大米、大豆和其他豆类的午餐后出现不适。学生年龄在8-11岁之间。

事发学校位于比哈尔邦的恰布拉(Chapra)地区。这所学校根据免费午餐计划(Mid- Day Meal Scheme)向学生提供免费午餐。该计划是全球最大的学校饮食项目，涉及1.2亿儿童。

拉举称，学校的一名厨师也已经去世。周三，死亡人数从最初的8人迅速攀升至20人。

确切死因只有在尸检和食物样品检测后才能知道。

电视画面显示，数十名居民走上恰布拉的街头，用石头砸警察局，并放火焚烧巴士和其他车辆。

比哈尔邦食品官员称，该邦首席部长Nitish Kumar已下令调查此事，并向遇难者家属提供20万卢比(3,400美元)的抚恤金。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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