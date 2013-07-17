印度一学校发生食物中毒事件 至少20名学生死亡

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度巴特那7月17日 - 印度教育部长帕拉姆·拉举(Shri MM Pallam Raju)周三表示，比哈尔邦一所学校的学生在吃完免费午餐后发生食物中毒，至少20名学生死亡，数十名学生被送往医院。此事还引发了暴力抗议事件。
警方称，这些学生周二在吃完包括大米、大豆和其他豆类的午餐后出现不适。学生年龄在8-11岁之间。
事发学校位于比哈尔邦的恰布拉(Chapra)地区。这所学校根据免费午餐计划(Mid- Day Meal Scheme)向学生提供免费午餐。该计划是全球最大的学校饮食项目，涉及1.2亿儿童。
拉举称，学校的一名厨师也已经去世。周三，死亡人数从最初的8人迅速攀升至20人。
确切死因只有在尸检和食物样品检测后才能知道。
电视画面显示，数十名居民走上恰布拉的街头，用石头砸警察局，并放火焚烧巴士和其他车辆。
比哈尔邦食品官员称，该邦首席部长Nitish Kumar已下令调查此事，并向遇难者家属提供20万卢比(3,400美元)的抚恤金。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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